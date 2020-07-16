مقتل شخصين وإصابة ثالث في هجوم مسلح في شمال غرب إيران

شنت "مجموعة مناهضة للثورة" هجوماً "إرهابياً" في محافظة كردستان بشمال غرب إيران أسفر عن مقتل شخصين وجرح ثالث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).

وقالت الوكالة نقلا عن بيان للحرس الثوري الإيراني إن الأشخاص الثلاثة "كانوا يقومون بمهمة توزيع الإعانات الغذائية على الأهالي حين هاجمهم إرهابيون تابعون لمجموعة مناهضة للثورة فاستشهد اثنان وأصيب الثالث بجروح تم نقله الى المستشفى للعلاج".

ولم يوضح الحرس الثوري طبيعة هذه "المجموعة الإرهابية".

وأوضحت الوكالة الرسمية أن أحد الضحايا هو من سكان المنطقة والثاني مسؤول في إدارة المنطقة والثالث من أفراد الباسيدج، القوات الإسلامية، التي تضم متطوعين. ولم تكشف أسماؤهم.

وقال البيان إن الهجوم وقع في قرية بلبر.

وتواجه إيران منذ نحو أربعين عاما هجمات تشنها جماعات متطرفة يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة.