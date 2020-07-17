الكرملين: العلاقات بين روسيا وتركيا لن تتضرر بسبب "آيا صوفيا"

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن قرار تركيا إعادة آيا صوفيا من متحف إلى مسجد، لن يلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين.

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع إذاعة محلية، "لا أعتقد أن القرار سيلحق الضرر بعلاقاتنا مع تركيا، فهذه القضية شأن داخلي يخص تركيا".

وأردف "نتمنى أن يأخذ أصدقاؤنا الأتراك بعين الاعتبار أن آيا صوفيا مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وأنه يعتبر مكانا مقدسا بالنسبة إلى الكثير من المسيحيين الأرثوذكس".

وأشار إلى أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد لن يشكل عائقا أمام المسيحيين لزيارته، لافتا إلى أنهم سيتمكنون من دخوله مجانا بعد الآن.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

والأحد، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من 24 يوليو/ تموز الجاري.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.