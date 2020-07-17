اليابان.. مسجد طوكيو يصدح بالقرآن في ذكرى شهداء محاولة الانقلاب بتركيا

صدح مسجد طوكيو في العاصمة اليابانية بالقرآن الكريم قبيل صلاة الجمعة من أجل أرواح شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة صيف عام 2016 في تركيا.

ونظمت السفارة التركية لدى طوكيو فعالية لتلاوة القرآن الكريم في المسجد بمناسبة الذكرى السنوية لـ15 تموز/ يوليو يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.

وجرت الفعالية في مسجد طوكيو، بحضور السفير التركي حسن مراد مرجان، وعدد من الأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني التركية في اليابان.

وأشرف إمام وخطيب المسجد محمد رفعت جينار، على تلاوة آيات من كتاب الله تعالى، في الذكرى الرابعة للتصدي لمحاولة انقلاب تنظيم "غولن" الإرهابي.