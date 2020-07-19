انفجار في منشأة للطاقة وسط إيران

وقع انفجار في منشأة للطاقة بمحافظة أصفهان، وسط إيران، الأحد ، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وقال مدير عام شركة أصفهان للطاقة، سعيد محسني، إن حريق سببه انفجار محول طاقة بقدرة 230 كيلوفولت في منشأة فرعية لتوليد الطاقة في إسلام أباد (إحدى مناطق محافظة كرمانشاه، غربي إيران).

وأرجع سبب الانفجار إلى "تمزق وتآكل" محولات توليد الطاقة، التي شيدت منذ حوالي 50 عامًا.

غير أنه أشار إلى عودة المحطة الفرعية (في إسلام أباد) إلى طبيعتها في غضون ساعتين وأن المعدات التالفة "يجري إصلاحها واستبدالها".

وتشهد إيران منذ أواخر يونو/ حزيران الماضي انفجارات في عدة منشآت عسكرية ونووية وصناعية، بينها انفجار في منشأة ناتانز النووية، ويحتمل تسببه في تدمير كامل للمبنى تقريبا.