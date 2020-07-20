إيران تنفذ حكم الإعدام بالمتهم بالكشف عن تحديد مكان قاسم سليماني

أعدمت السلطات الإيرانية شخصا اتهمته بالتجسس وبأنه من حدد مكان قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني حتى قُتل في ضربة أمريكية بالعراق.

وأعلنت السلطة القضائية في إيران، إعدام "محمود موسوي مجد" صباح اليوم، بعد اتهامه بالتجسس لمصلحة الاستخبارات الإسرائيلية "موساد"، والاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه"، وإبلاغهما بمكان قاسم سليماني.

وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي، اتهم غلام حسين إسماعيلي، متحدث السلطة القضائية، "محمود موسوي " بتقديم معلومات استخباراتية لـ "سي آي إيه" و"موساد" عن القوات المسلحة الإيرانية وعلى رأسها الحرس الثوري مقابل المال.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، قتل سليماني في غارة أمريكية بطائرة دون طيار قرب مطار بغداد، حيث استهدفت سيارة كان يستقلها مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وقالت الولايات المتحدة بشكل متكرر إن سليماني مسؤول عن هجمات استهدفت جنودا أمريكيين في العراق ومناطق أخرى، وأنه كان يخطط لاستهداف قواتها في المنطقة.