أذربيجان تسقط فوق خط التماس طائرتين من دون طيار لأرمينيا

أعلنت أذربيجان، الثلاثاء، عن إسقاط طائرتي استطلاع من دون طيار تابعتين لأرمينيا.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، أنها أسقطت طائرة كانت تقوم بجولة استطلاعية فوق مواقع أذربيجانية على خط التماس.

وأفادت بإسقاط طائرة أخرى كانت تقوم بجولة استطلاعية على الخط الحدودي باتجاه منطقة توفوز.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في 12 يوليو/ تموز الجاري، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية على قواتها في منطقة "توفوز" الحدودية.

وأضافت أنها ردت بالمثل على نيران القوات الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها، وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات، خلال الأيام الأخيرة، عن استشهاد 12 عسكريًا أذربيجانياً، ومقتل العشرات من الجنود الأرمينيين، بحسب مصادر أذربيجانية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، وتضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".