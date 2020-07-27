الأمن الروسي يقتل مسلحا خطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو

أعلن الأمن الروسي، الإثنين، تصفية مسلح، قال إنه كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في العاصمة موسكو.

وقالت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، في بيان، إنها تمكنت أمس الأحد "من وضع حد لنشاط عنصر كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أحد الأماكن المكتظة بالناس في موسكو"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضافت أنه تمت تصفية المسلح "عندما تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن عند محاولة توقيفه".

وتابع البيان: "رد المسلح على محاولة توقيفه، بإطلاق نار على رجال إنفاذ القانون من أسلحة آلية، فتم تحييده بعد أن تعرض لإصابة مميتة".

وأوضح البيان أن المسلح "مواطن إحدى دول آسيا الوسطى واستأجر شقة في موسكو، عثر داخلها على أدلة تثبت صلته بعناصر تنظيم إرهابي دولي (لم تحدده)".

كما لفت إلى توقيف شقيق للمسلح كان يبحث عن أخيه للحيلولة دون ذهابه إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي المذكور، حسب المصدر ذاته.