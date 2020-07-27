بكين ترد على واشنطن وتغلق القنصلية الأمريكية في شينغدو

أمرت بكين، الإثنين، بغلق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو (جنوب غرب)، ردا على قرار مماثل من الجانب الأمريكي.

وقالت السلطات الصينية ، في بيان، إنّ قرارها بمثابة "رد ضروري ومشروع على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

والثلاثاء الماضي، طلبت واشنطن من بكين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن.

غير أنّ عملاء فيدراليين أمريكيين وسلطات إنفاذ القانون المحلية اقتحموا مساء الجمعة، مجمع القنصلية الصينية، بذريعة انتهاء المهلة الممنوحة للصين لإغلاق قنصليتها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار غلق القنصلية "اتخذ لأن الصين تقوم بسرقة الملكية الفكرية".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تصاعدا في التوتر بسبب الخلاف حول عدد من القضايا الرئيسية بينها الحرب التجارية، ومصدر فيروس كورونا، إضافة إلى فرض الصين قانونا جديدا للأمن القومي في هونغ كونغ ردت عليه واشنطن بإلغاء المعاملة الاقتصادية التفضيلية للمنطقة؛ ما أجج الخلافات.

كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع الماضية عدة عقوبات على مسؤولين صينيين، لاتهامهم بقمع الحريات وانتهاك حقوق الأقليات، لاسيما أقلية الأويغورالمسلمة في إقليم شينغيانغ (تركستان الشرقية).