إيران تعتقل زعيم تنظيم معارض مقيم في الولايات المتحدة

اعتقلت السلطات الإيرانية زعيم منظمة معارضة تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتتهمها بتنفيذ أعمال إرهابية في إيران، وفق ما أعلنت الحكومة الإيرانية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الاستخبارات والأمن، السبت، أنها تمكنت من اعتقال زعيم منظمة تندر، جمشيد شارمهد، والذي كان يدير العمليات المسلحة ضد إيران من الولايات المتحدة، على حد قول الوزارة.

وتتهم إيران "تندر" أو ما يُعرف أيضا بـ "مجلس مملكة إيران"، بالضلوع خلف الهجوم الذي وقع في مدينة شيراز بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2008، وأسفر عن مقتل 14 شخصا، وإصابة 215 آخرين بجروح، وهجمات مسلحة أخرى في مناطق متفرقة من البلاد.

ويُعرف عن شارمهد بأنه يقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقوم من هناك بأنشطة إعلامية معارضة لإيران.

كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، تعرض شارمهد لمحاولة اغتيال على يد المخابرات الإيرانية، عام 2009، في لوس أنجلوس.