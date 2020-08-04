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اندلاع حريق "غامض" في المنطقة الصناعية في طهران

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 04.08.2020 12:16

اندلع حريق غامض في منطقة صناعية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.

وقال التلفزيوني الإيراني (رسمي)، إنّ حريقا "غامضا" نشب الثلاثاء في المنطقة الصناعية بحي "جاجرود"، وإنه قيد التحقيق من قبل السلطات.

كما أشار إلى عدم وقوع إصابات إثر الحادث حتى الساعة (8:20 ت.غ).

وتعد واقعة اليوم، الأحدث في سلسلة حوادث غامضة هزت إيران منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أغلبها وقع قرب منشآت عسكرية ونووية رئيسية، فضلا عن مراكز صناعية ومحطات طاقة، أثارت جميعها شكوكا حول مساعي تخريب متعمد.

وفي وقت سابق، نفى مسؤولون إيرانيون بشكل قاطع، أنباء عن "أيادٍ أجنبية" في هذه الحوادث التي بدأت 26 يونيو، بانفجار قرب موقع بارشين العسكري، شمال شرقي طهران.

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