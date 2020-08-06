عشرات القتلى والجرحى في تحطم طائرة ركاب هندية قادمة من دبي

لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 15 بجروح خطيرة عندما خرجت طائرة ركاب عن مسارها بعدما هبطت وسط هطول أمطار غزيرة في الهند، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "اير إنديا إكسبرس" تقل أكثر من 190 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم إلى مطار كاليكوت في ولاية كيرالا الجنوبية عندما وقع الحادث.

وأفاد شرطي رفيع يدعى عبد الكريم فرانس برس "يمكنني تأكيد 14 وفاة على الأقل. وتعرّض 15 راكبا آخرين لجروح خطيرة. لا يزال الوضع يتطور".

وكانت أنباء قد أفادت عن تحطّم طائرة ركاب قادمة من دبي لدى هبوطها في مطار في جنوب الهند الجمعة حيث انشطرت إلى نصفين.

وتحطّمت الطائرة التابعة لخطوط "اير إنديا اكسبرس" في مطار كاليكوت في ولاية كيرالا.

وأفاد نائب من الولاية أن الطيار على الأقل لقي حتفه بينما تحدثت تقارير إعلامية عن نقل عشرات الركاب إلى المستشفيات.