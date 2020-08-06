مباحثات واسعة في أفغانستان لإقرار السلام مع طالبان

تشهد العاصمة الأفغانية كابل تشديدات أمنية وانتشارا لآلاف من قوات الأمن، استعدادا لعقد مباحثات كبيرة بشأن السلام مع طالبان، اليوم الجمعة.

وقال مكتب الرئاسة الأفغانية، في بيان، أمس الخميس، إن جميع الاستعدادات جاهزة لعقد التجمع الكبير لزعماء القبائل وشيوخها المعروف باسم "لويا جيرغا"، الجمعة.

بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، في بيان، إن "مجلس "لويا جيرغا" التشاوري للسلام المنعقد الجمعة سيبدأ بخطاب الرئيس الأفغاني أشرف غني".

وأفاد صديقي، الإثنين، بأن المباحثات ستقرر مصير 400 من أسرى طالبان، وقضايا أخر مثل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار والمحادثات الداخلية الأفغانية وقضايا أخرى لا تزال تعوق بدء المحادثات المقترحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

من جانب آخر، طالبت حركة طالبان بضرورة تجنب جميع العقبات في طريق السلام، وذلك في بيان صادر عنها الأربعاء.

وأضافت الحركة: "إنه من الضروري أن تدرك جميع الأطراف احتياجات هذا الوقت وتمتنع عن خلق عقبات للفرصة الحالية".

وفي 29 فبراير الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا بين الولايات المتحدة و"طالبان" يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح حوالي 5 آلاف من سجناء طالبان، مقابل نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، في الولايات المتحدة.