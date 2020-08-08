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المصالحة الأفغانية.. القبائل تقرر إطلاق سراح 400 من عناصر طالبان

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 08.08.2020 16:33
آخر تحديث في 08.08.2020 21:42
المصالحة الأفغانية.. القبائل تقرر إطلاق سراح 400 من عناصر طالبان

أبدى مجلس ممثلي القبائل الأفغانية، السبت، موافقته على إطلاق سراح 400 من معتقلي "طالبان" تمهيدا لبدء مفاوضات مباشرة بين الحركة وحكومة كابل في الدوحة.

جاء ذلك في الجلسة الثانية من المباحثات التي أطلقها مجلس ممثلي القبائل الأفغانية المعروف بـ "لويا جيرغا"، أمس في العاصمة كابل، برئاسة عبد الله عبد الله، رئيس "المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية".

وقال عبد الله، في كلمة خلال الجلسة، إن أيا من اللجان الخمسين في مجلس الجيرغا لم تعارض إطلاق سراح 400 من سجناء طالبان، الذي هو شرط مسبق لطالبان للسماح ببدء المفاوضات المباشرة، بحسب قناة طلوع نيوز المحلية.

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