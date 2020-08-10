احتجاجات كبيرة تجتاح بيلاروس احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية

قتل شخص على الأقل وأصيب العشرات في عاصمة بيلاروس، مينسك، في تظاهرات نظمت ليل الأحد للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية ، وفق منظمة "فياسنا" غير الحكومية.

وقالت المنظمة الاثنين في بيان إن "شابا أصيب بضربة قاتلة في الرأس بعدما صدمته سيارة" تابعة للقوات الأمنية خلال احتجاجات في وسط العاصمة، مضيفة أن عددا من الجرحى موجودون حاليا في مستشفيات مينسك.

كما أفادت عن اعتقال أكثر من مئتي شخص الأحد يوم الانتخابات، خصوصاً أثناء قمع تظاهرات ليلية مناهضة للسلطة.

وأُوقف ما لا يقلّ عن 110 أشخاص في العاصمة مينسك، قرب مراكز الاقتراع أو خلال الاحتجاجات، وفق حصيلة نشرتها منظمة "فياسنا" على تطبيق "تلغرام". وأفادت المنظمة عن توقيفات أخرى في عشر مدن أخرى على الأقل.

وجاء هذا الإعلان بعدما قامت الشرطة بتفريق متظاهرين بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي في مينسك ومدن أخرى مساء الأحد إثر ظهور النتائج الأولية.

وفاز رئيس بيلاروسيا المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشنكو بولاية سادسة بنسبة 80,23 في المئة من الأصوات وفق ما ذكرت اللجنة الانتخابية المركزية الاثنين.



من جانبها، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القمع في بيلاروس وطلبت تعداداً "دقيقاً" للأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وكتبت في تغريدة "المضايقة والقمع العنيف للمتظاهرين العزل لا مكان لهما في أوروبا. أدعو السلطات في بيلاروس إلى الحرص على تعداد الأصوات في انتخابات أمس ونشرها بدقة".