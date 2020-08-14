الولايات المتحدة تصادر 4 ناقلات نفط إيرانية متوجهة لفنزويلا

صادرت البحرية الأمريكية 4 سفن محملة بنفط إيراني كانت في طريقها إلى فنزويلا، وفق ما أعلن مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى، الخميس.

وفي تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكر المسؤولون أن البحرية الأمريكية صادرت 4 ناقلات نفط كانت في طريقها لفنزويلا خلال الأيام الماضية، دون استخدام القوة العسكرية.

وذكر المسؤولون أن السفن الأربع، "لونا" و"باندي" و"برينج" و"بيلا"، تم مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترامب، يوليو/تموز الماضي على أمر قضائي من محكمة فيدرالية بواشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأمريكية على إيران.