شبهات بتعرض المعارض الروسي نافالني للتسمم

يقبع أبرز معارض روسي أليكسي نافالني في العناية المركزة في أحد مستشفيات سيبيريا بعدما تعرض "لتسمم"، حسب ما أعلنت الناطقة باسمه الخميس.

وأدخل نافالني وهو محامٍ يبلغ 44 عاما ومن أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، مستشفى في مدينة أومسك بعدما فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ.

وقالت الناطقة باسمه كيرا يارميش على "تويتر" إن نافالني دخل في غيبوبة ووصل على جهاز تنفس اصطناعي وتجرى حاليا الاختبارات والفحوص اللازمة.

وأضافت "تعرض أليكسي لتسمم. وهو الآن في العناية المركزة".

وأوضحت لإذاعة "إيكو أوف موسكو": "أنا متأكدة من أنه تسميم متعمد".

وقد أفادت وكالة الأنباء الرسمية "تاس" أن نافالني موجود في وحدة العناية المركزة لمرضى التسمم في مستشفى أومسك للطوارئ في سيبيريا.

وقال رئيس الأطباء في المستشفى ألكسندر موراكوفسكي لوكالة "تاس": "إنه في حال خطرة".

وأشارت يارميش إلى أنه تم استدعاء الشرطة إلى المستشفى بناء على طلبهم.

وكتبت على "تويتر"، "نعتقد أن أليكسي تعرض للتسميم عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه. ذلك كان المشروب الوحيد الذي شربه في الصباح".

وغرّد رئيس الدائرة القانونية لمؤسسة مكافحة الفساد التي يرأسها نافالني، فياتشيسلاف غيمادي أنه "لا شك أن نافالني قد تعرض للتسميم بسبب منصبه ونشاطه السياسي".

وأوضح أن محامي نافالني طالبوا بفتح تحقيق في محاولة اغتيال شخصية عامة.

وقد تعرض نافالني في السابق لهجمات جسدية، وهو الأحدث بين مجموعة كبيرة من منتقدي الكرملين الذين تعرضوا لتسميم واضح.

وفي العام 2017، أصيب نافالني بحروق في عينه بعد رشه بمادة معقمة عند خروجه من مكتبه عام 2017.

وفي آب/أغسطس من العام الماضي، أصيب نافالني بطفح جلدي وتورم في وجهه فيما كان محتجزا في مركز للشرطة يمضي عقوبة قصيرة بسبب دعوته إلى احتجاجات غير قانونية.

فقد الوعي بعد الإقلاع:

ونقل نافالني وقتها إلى المستشفى حيث قال الأطباء إنه أصيب برد فعل تحسسي لكنه طلب إجراء تحقيق في حالة تسمم.

وقالت يارميش لإذاعة "إيكو أوف موسكو"، "تم تسميمه في مركز احتجاز الشرطة. أنا متأكدة من أن الامر نفسه حدث الآن. إنها أعراض مختلفة، من الواضح أنه تم استخدام دواء مختلف".

وأضافت للإذاعة أنها التقت نافالني للذهاب إلى المطار في مدينة تومسك السيبيرية صباح الخميس وكان يبدو "على ما يرام".

وتابعت "لم يشرب إلا الشاي في المطار. مباشرة بعد إقلاع الطائرة، فقد وعيه".

ونشر شاهد عيان صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لنافالني وهو يشرب من كوب ورقي في مقهى أحد المطارات.

كما بثت قناة "رين تي في" مقطع فيديو تم تصويره من الطائرة يظهر نافالني وهو ينقل على نقالة إلى سيارة إسعاف.

ويسافر نافالني، المحامي الصريح ذو الشخصية الجذابة عبر البلاد للترويج لاستراتيجية تصويت تكتيكية لمعارضة المرشحين المؤيدين لبوتين في أكثر من 30 من الانتخابات الإقليمية في أيلول/سبتمبر.

وغالبا ما يتعرض نافالني وأنصاره وأفراد عائلاتهم لتوقيفات ومداهمات وضغوط من الشرطة في كل أنحاء روسيا.

كما سجن مرات عدة لتنظيمه احتجاجات غير قانونية.

فيما غرد السفير الأميركي السابق في موسكو مايكل ماكفول "نصلي من أجل أن يكون نافالني على ما يرام".