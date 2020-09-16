روسيا.. صفقة لبيع 100 مليون جرعة من لقاح كورونا للهند

أعلنت روسيا، الأربعاء، توقيعها صفقة كبيرة لتصدير 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى الهند.

وقال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إنه أبرم عقدا مع شركة "دي آر. ريدي" الهندية العاملة في مجال إنتاج الأدوية بشأن التعاون في إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم "سبوتنيكV" في الهند.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن صندوق الاستثمارات، أنه بعد انتهاء الاختبارات، يقضي العقد بتصدير 100 مليون جرعة من اللقاح إلى الهند، ومن المتوقع أن تصل أول دفعة من "سبوتنيكV" إلى البلاد أواخر العام الجاري.

وبحسب كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة، فإن الهند تعد من الدول الأكثر تضررا بكورونا على مستوى العالم.

وأعرب أعن أمله في أن يمنح العقد المبرم هذا البلد "آلية آمنة تم إثبات فعاليتها علميا" في مكافحة الوباء.

من جانبه، رحب جي. في. براساد، المدير العام الرئيس المشارك لمجلس إدارة "دي آر. ريدي"، بإجراء المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح الروسي في الهند، مبديا أمله في أن يساعد "سبوتنيكV" على محاربة جائحة كورونا في البلاد.

وأصبحت روسيا في أغسطس/ آب الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل رسميا لقاحا ضد فيروس كورونا وشرعت في إنتاجه، بحسب روسيا اليوم.

وكان صندوق الاستثمارات المباشرة قد أبرم منذ ذلك الحين عقودا لتصدير اللقاح الروسي إلى كازاخستان والمكسيك والبرازيل، إضافة إلى اتفاق شراكة يقضي بإنتاج 300 مليون جرعة من اللقاح في الهند.