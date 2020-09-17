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الجيش التركي يحيد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 17.09.2020 17:47
آخر تحديث في 17.09.2020 19:08

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا"، إثر غارة جوية، شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تواصل العمليات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية بعزيمة وإصرار كبيرين.

وأضافت أنه "تم رصد الإرهابيين بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة في منطقة أفاشين شمال العراق، عندما كانا يستعدان لتنفيذ عملية".

وأردفت أن سلاح الجو التركي شن غارة على الهدف، ما أسفر عن تحييد الإرهابيين الاثنين".

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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