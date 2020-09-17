وباء كورونا يسجل إعلى نسبة إصابات في روسيا خلال شهرين

سجلت روسيا نحو 6 آلاف إصابة بكورونا، و134 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، الجمعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في روسيا إلى مليون و91 ألفا و186، منها حوالي 19.000 حالة وفاة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ورصدت السلطات الصحية الروسية 5905 إصابات جديدة بالفيروس، وهي أكبر حصيلة منذ 20 يوليو/تموز الماضي عندما تم تسجيل 5940 إصابة.

كما سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة 134 حالة وفاة، مقابل 144 وفاة الخميس.



وقالت القناة إن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم روسيا الـ85 .