رئيس وزراء ماليزيا يدعو لإصلاح الأمم المتحدة

دعا رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، الثلاثاء، إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها إلى فعالية رفيعة المستوى نظمت في إطار الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، استهلها بتهنئة رئيس الدورة الـ75 للجمعية العامة الدبلوماسي التركي، فولكان بوزكير.

وأوضح "ياسين" أن الحروب والصراعات الداخلية التي لا تزال دون حل إلى اليوم سببت المعاناة للكثيرين.

وأضاف: "على الأمم المتحدة إحراز تقدم بهذا الصدد، ومن أجل ذلك يجب أن تخضع للإصلاح".

كما تمنى ياسين أن تعمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سويًا من أجل إعداد مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتطرق ياسين إلى الاتفاقيات التي وقعتها الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن بعض البلدان لا تأخذ تلك الاتفاقيات بعين الاعتبار في السنوات الأخيرة.

وحول فيروس كورونا، شدد على ضرورة ضمان وصول اللقاح إلى جميع الدول والشعوب بمجرد العثور عليه، وعدم التمييز أبدًا بهذا الخصوص.