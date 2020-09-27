بعد تحرير 6 قرى من الاحتلال الأرميني.. أذربيجان تعلن مواصلة العمليات

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، تحرير 6 قرى في منطقتي فضولي وجبرائيل من الاحتلال الأرميني، عقب هجوم مضاد شنته قواتها ردا على الاعتداءات الأرمينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنار أيفازوف في مؤتمر صحفي: "الجيش الأذربيجاني يسيطر الآن على قرى كاراهانبيلي وغرفند وغراديز وعبد الرحمنلي في منطقة فضولي، وقرى بيوك مرجانلي ونوزغار في منطقة جبرائيل".

وأضاف أيفازوف: "تمكنت قواتنا من استرجاع 6 قرى كانت تحت سيطرة الاحتلال الأرميني"، مشيراً إلى تواصل عمليات تحرير قرى أخرى في المنطقة.

من جهة أخرى، انعقد مجلس الأمن الأذربيجاني برئاسة الرئيس إلهام علييف، بعد ساعات من اندلاع الاشتباكات.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".