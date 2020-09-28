أذربيجان تعلن تحرير مرتفعات استراتيجية من الاحتلال الأرميني

أعلن الجيش الأذربيجاني تحرير مرتفعات استراتيجية من الاحتلال الأرميني في إطار هجومه المضاد الذي أطلقه صباح الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان الاثنين، إن استهداف مواقع الجيش الأرميني بالصواريخ والمدفعية، أجبره على الانسحاب من بعض المواقع، وبالتالي تم تحرير مرتفعات المحيطة بقرية "تاليش".

وأشارت إلى تطهير المرتفعات من الاحتلال الأرميني وتكبيده خسائر فادحة.

ونشرت الوزارة صورا جوية تظهر جثث جنود من القوات الأرمنية.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أمس، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".