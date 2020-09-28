روسيا: نتواصل مع تركيا بشأن تطورات الوضع في "قره باغ"

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، إن بلاده على اتصال مع تركيا فيما يخص مستجدات الأوضاع في إقليم "قره باغ"، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين، أن موسكو تتواصل مع أنقرة في هذا الخصوص، على مستوى وزارة الخارجية.

وأعرب بيسكوف عن قلق بلاده إزاء الوضع في "قره باغ"، داعياً طرفي النزاع إلى تجنّب الخطوات التي من شأنها تصعيد الوضع.

وأشار إلى أن روسيا لديها علاقات مع كلّ من أذربيجان وأرمينيا، وأن موقفها متوازن إزاء أزمة "قره باغ".

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أمس، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ"، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".