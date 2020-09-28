سكان قرية أذربيجانية يناشدون العالم لوقف الاعتداءات الأرمينية

ناشد سكان قرية "قابانلي" الأذربيجانية، الاثنين، العالم لوقف الاعتداءات التي تشنها القوات الأرمينية على القرية الواقعة على خط المواجهات العسكرية بين البلدين.

وقال المواطن إسرائيل حاجييف، إن سكان القرية يتعرضون بكثافة لاعتداءات القوات الأرمينية.

وأفاد حاجييف أن القوات الأرمينية تستهدف منذ يومين المناطق السكنية بالأسلحة الثقيلة، مشيرًا أن النساء والأطفال والمسنين اضطروا لترك منازلهم.

بدوره، قال إبراهيم زمين، إن أغلب سكان القرية أصبحوا يبيتون في الشوارع بسبب تعرض منازلهم للقصف الأرميني.

وشدد على أنهم لا يكنّون العداء للآخرين كما هو الحال لدى سكان أرمينيا.

وتابع: "ليسمع ولير العالم ما نعانيه، نطالبهم باتخاذ تدابير لحمايتنا من الأرمن".

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أمس، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".