أذربيجان تعلن تدمير فوج مشاة آلي تابع لأرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الثلاثاء، أن جيشها دمّر فوج مشاة آلي تابع لأرمينيا.

وأفاد رئيس القسم الإعلامي في وزارة الدفاع ألباي واغيف ديرغاهلي، في تصريح صحفي، أن فوج مشاة آلي تابع للقوات المسلحة الأرمينية، تم تدميره في منطقة خوجاوند المحتلة.

وأوضح أن الفوج الذي تكبد خسائر بالأرواح والعتاد دُمّر بالكامل، مشيرا إلى أن قيادة الجيش الأرميني طلبت المساعدة لإجلاء الجرحى والقتلى.

واندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، الأحد، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على العدوان الأرميني، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مشاهد توثق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".