القوات الأذربيجانية تعزز مواقعها مع تواصل الاشتباكات على طول خط الجبهة

تواصلت الاشتباكات على طول خط الجبهة الأذربيجانية مع أرمينيا، ليلة أمس، وفق ما أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن الانفصاليين الأرمن حاولوا استعادة المواقع التي حررتها القوات الأذربيجانية في جبهتي "فضولي-جبرائيل" و"آغدره-ترتر".

وأشارت إلى أن وحدات الجيش الاذربيجاني صدت هجمات القوات الارمينية في هاتين الجبهتين.

وقالت إن قواتها دمرت في منطقة "ماداغيز" قافلة مدرعات للجيش الأرميني إلى جانب بطارية مدفعية كانت تدعمها.

ولفتت إلى أنها دمرت في ساعات الصباح الأولى دبابة ومركبة تابعتين للجيش الأرميني بجبهة فضولي-جبرائيل، وحيدت نحو 10 جنود.

وأضافت أن الاشتباكات العنيفة ما زالت مستمرة، وأن القوات الأرمينية أُرغمت على الانسحاب إثر تكبدها خسائر كبيرة.

وفي بيان آخر للوزارة، أفادت باستمرار العملية التي انطلقت لتطهير مدينة فضولي من القوات الأرمينية، مشيرة إلى أن 4 دبابات أخرى تابعة للجيش الأرميني تم تدميرها في الصباح.

والأحد، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".