جنود كتيبة أرمينية يفرون من مواقع يحتلونها في محافظة "ترتر" الأذربيجانية

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، أن جنود كتيبة للجيش الأرميني فروا من مواقع يحتلونها في قرية "توناشين"، بمحافظة "ترتر" الأذربيجانية.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن جنود الكتيبة الثانية، في الفوج السابع التابعة لقيادة الجيش الأول الأرميني، فروا من مواقعهم في قرية "توناشين" المحتلة، بعد تكبدهم خسائر فادحة بنيران الجيش الأذربيجاني.

وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن قواتها قصفت مقر قيادة الفوج الـ41 من الفرقة الآلية الـ18 للجيش الأرميني، وتم تدميرها بالكامل.

وأكد البيان أن قصف المقر خلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الأرميني، وأن نداءات استغاثة تنطلق من الموقع للمساعدة لإجلاء الجرحى.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على العدوان، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأحد، مشاهد توثق تدمير قواتها مستودع ذخائر للجيش الأرميني.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 %من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".