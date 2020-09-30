علييف: انسحاب الجيش الأرميني شرطنا الوحيد لوقف الاشتباك

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تحرير نقاط إستراتيجية في إقليم "قره باغ" المحتل من قبل أرمينيا، وأكد أن الشرط الوحيد لتوقف الاشتباك هو انسحاب الجيش الأرميني.

وقال علييف، خلال تفقده لجنود أذربيجانيين في المستشفى الأربعاء: "الشرط الوحيد لدى أذربيجان هو انسحاب الجيش الأرميني، إذا سحبت أرمينيا قواتها عندها تتوقف الاشتباكات".

وطالب الشعب الأرميني بعدم إرسال أبنائه إلى أراض أذربيجانية، لأن جيشها يدافع عن أراضيه، مشيرا إلى تحرير تلال استراتيجية من الغزاة بعد عمليات ناجحة قام بها جيشه.

وأضاف: "دخلنا هذه الأراضي بعد فترة طويلة، ورفعنا علمنا فوقها، وليس بمقدور أحد إخراجنا من هذه الأراضي بعد الآن".

وتابع: "على الشعب الأرميني أن يعي بأن احتلال أراضي الآخرين لمدة 30 عاما وتدمير جميع المباني والأماكن التاريخية وطرد أكثر من مليون مواطن وارتكاب إبادة جماعية هو جريمة بحق الشعب الأذربيجاني".

واستطرد قائلا: "الشعب الأذربيجاني عاش على هذه الأراضي منذ قرون، والأراضي الواقعة تحت الاحتلال هي أراض تاريخية لأذربيجان، نحن على حق، نريد استعادة وحدة أراضينا، حققنا ذلك".

وأشار علييف أن المشكلة ليست مع الشعب الأرميني، الذي ارتكبت حكومته إبادة جماعية ضد الأذربيجانيين واحتلت أراضيهم لتحقيق مصالح شخصية.

وأضاف: "الشعب الأرميني سيعي ما أقوله بشكل صحيح".

وشدد علييف على ضرورة أن توقف أرمينيا سياسة الاحتلال التي تنتهجها، موضحا أن أذربيجان هي صاحبة حق سواء من ناحية التاريخ أو القانون الدولي.

وأشار إلى أنه كان قد أكّد في السابق بأن لدى بلاده كامل الحقوق لحل المشكلة بالطرق العسكرية إذا لم تحل عبر المفاوضات.

واوضح أن هذا الحق تستمده أذربيجان من شعبها والقانون الدولي، معربًا عن امتنانه لتركيا حيال دعمها لباكو في هذا الإطار.

وتابع: "نتلقى رسائل دعم كثيرة من أشقائنا الأتراك، حيث يؤكدون أنهم يريدون القتال بجانبنا في هذه القضية العادلة، أنا أشكرهم على هذه الأمر ولكننا لسنا بحاجة إليه لأن أذربيجان تمتلك جيشًا قويًا".

كما أعرب عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيال دعمه لأذربيجان.

وقال: "موقف الرئيس أردوغان يظهر بأن أذربيجان ليست وحدها، فتركيا تقف بجانب أذربيجان وكذلك العكس".

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".