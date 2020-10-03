علم أذربيجان يرفرف على قرية "مداغيز" عقب تحريرها من أرمينيا

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، السبت، تحرير قرية "مداغيز" التابعة لولاية "أغدارا"، ورفع العلم الأذربيجاني في القرية المحتلة من قبل أرمينيا.

وقال علييف في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "اليوم رُفع علم أذربيجان في مداغيز. مداغيز لنا، إقليم قرة باغ لأذربيجان".

والجمعة، تمكن الجيش الأذربيجاني، في إطار عملياته العسكرية لتحرير أراضيه من الاحتلال الأرميني، من السيطرة على تلال استراتيجية محيطة بقرية "مداغيز" في ولاية "أغدارا".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ويومها، أعلنت باكو تحرير 6 قرى في منطقتي فضولي وجبرائيل من الاحتلال الأرميني، عقب هجوم مضاد شنته قواتها ردا على الاعتداءات الأرمينية.