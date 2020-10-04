الجيش الأذربيجاني يحرر مدينة جبرائيل الإستراتيجية

نقلت وزارة الدفاع التركية عن "مصادر أذربيجانية موثوقة"، الأحد، تحرير الجيش الأذربيجاني مدينة جبرائيل الإستراتيجية بإقليم "قره باغ" من الاحتلال الأرميني.

وقالت الوزارة التركية، في بيان: "بحسب المعلومات المستوفاة من مصادر أذربيجانية موثوقة، فإن الجيش الأذربيجاني حرر مدينة جبرائيل الإستراتيجية في إقليم قره باغ، بعد تحرير قرى مرجانلي ومراليان وشيباي".

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات الأرمينية، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ العام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".