قوات أرمينية تقصف مدينة أذربيجانية ومناطق محتلة بإقليم قره باغ

قصفت قوات أرمينية، الأحد، مدينة كنجة الأذربيجانية ومناطق محتلة في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن قوات أرمينية تواصل قصف المدن والمناطق الأذربيجانية.

وأكدت أن قوات أرمينية قصفت مدينة كنجة الأذربيجانية، ومناطق فضولي وآغدام وترتر بإقليم قره باغ بسلاح المدفعية والصواريخ.

وأوضحت أن مدينة كنجة قصفت من داخل الأراضي الأرمينية.

من جانبه قال وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، في تصريح، إن الهجمات التي تطول أذربيجان من داخل الأراضي الأرمينية تهدف إلى الاستفزاز وتوسيع منطقة الصراع.

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات الأرمينية، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير 6 قرى في منطقتي فضولي وجبرائيل من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".