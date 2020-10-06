قرغيزيا.. استقالة رئيسي الوزراء والبرلمان

أعلن رئيس الوزراء القرغيزي كوباتبيك بورونوف ورئيس البرلمان دستانبيك جومابيكوف، الثلاثاء، الاستقالة من منصبيهما، على خلفية التظاهرات ضد نتائج الانتخابات البرلمانية في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في رسالتي استقالة رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، عرضتا خلال اجتماع مجلس النواب برئاسة جومابيكوف، حسب مراسل الأناضول.

وانتخب أعضاء البرلمان كل من صادر جباروف، لمنصب رئاسة الوزراء والنائب مكتبيبك عبد الدايف، رئيسا للبرلمان، بصفة مؤقتة.

واحتل جاباروف المركز الثاني في قائمة مرشحي حزب "مكانتشيل" السياسي، والذي بلغ بصعوبة العتبة البرلمانية في الانتخابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تمكن المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات البرلمانية، من إطلاق سراح الرئيس السابق ألمازبيك أتامباييف، والسيطرة على القصر الرئاسي ومبنى البرلمان.

ولاحقا، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزيا، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية.

ومنذ الأحد، يتظاهر أنصار الأحزاب التي لم تتخط العتبة البرلمانية رفضًا لنتائج الانتخابات بدعوى أنها لم تكن نزيهة وأنه تم شراء الأصوات.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزستان، أن 4 من 16 حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات، نجحت في دخول البرلمان الجديد المكون من 120 مقعدا، ليخرج أنصار الأحزاب الـ 12 غير الممثلة بالبرلمان في تظاهرات اعتراضًا على النتائج.

وأدت المناوشات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن إلى مقتل شخص وإصابة 590 آخرين.