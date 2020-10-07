أذربيجان تواصل عملياتها الحربية في مختلف اتجاهات الجبهة ضد أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية استمرار الاشتباكات مع أرمينيا على خط الجبهة طوال ليلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، إن جيشها واصل عملياته الحربية في مختلف اتجاهات الجبهة من أجل توسيع النجاحات التي تحققت خلال الأيام الماضية.

وأضافت أن القصف الأذربيجاني كبّد القوات الأرمينية خسائر تمثلت في أبراج مراقبة ودبابة و3 مدفعيات.

وأشارت أن القوات الأرمينية قصفت في ساعات الصباح قرى محافظات "ترتر" و"برده" و"آغدام" و"فضولي" و"جبرائيل"، وأن الجيش الأذربيجاني قام بالرد على تلك الضربات.

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي"