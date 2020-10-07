الدفاع الجوي الأذربيجاني يحبط هجوماً صاروخيا لأرمينيا

عاقت منظومات الدفاع الجوي للجيش الأذربيجاني، هجوما أرمينيا بصواريخ بعيدة المدى على مدينة هيفلاه.

وأوضح مراسل الأناضول، أن الهجوم الأرميني بصواريخ بعيدة المدى، جاء عقب استهداف خط أنابيب "باكو تبليسي قارص" لنقل الغاز الطبيعي مساء أمس الثلاثاء.

وكان فريق وكالة الأناضول التركية في المنطقة أثناء وقوع الهجوم الصاروخي الثاني.

وذكر مراسل الأناضول أن القصف الصاروخي جرى عقب تحليق مسيرات تابعة للجيش الأذربيجاني في المنطقة، غير أن الدفاعات الجوية الأذربيجانية تصدت للصاروخ الأرميني.

يذكر أن القوات الأرمينية استهدفت لأول مرة مدينة هيفلاه منذ بداية اعتداءاتها على الأراضي الأذربيجانية يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.



وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.



وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".