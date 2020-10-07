هجوم مضاد للجيش الأذربيجاني وتدمير 250 دبابة للجيش الأرميني

أعلنت أذربيجان تدمير 250 دبابة وعربة مصفحة للجيش الأرميني، خلال الهجوم المضاد الرامي إلى استعادة الأراضي المحتلة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، الأربعاء، أن الجيش يواصل تقدمه وتحريره لبعض المواقع من القوات الأرمينية.

وأضاف أنه تم تحييد عدد كبير من الجنود الأرمن وتدمير معداتهم وأسلحتهم.

وقال البيان "دمر الجيش الأذربيجاني منذ 27 سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، 250 دبابة وعربة مصفحة للجيش الأرميني".

وتابع "كما تم تدمير 270 مدفعية وأنظمة صاروخية، و60 نظام دفاع جوي، و11 منطقة قيادة ومراقبة، و8 مستودعات ذخيرة، ونحو 150 شاحنة ومركبة عسكرية، ونظام دفاع جوي واحد من طراز إس 300".

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".