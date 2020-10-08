أذربيجان.. تدمير  10 دبابات و7 مدفعيات للجيش الأرميني خلال هجوم مضاد

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية الخميس، تدمير 10 دبابات و7 مدفعيات للجيش الأرميني خلال الهجوم المضاد الرامي إلى استعادة الأراضي المحتلة.

وأفاد بيان الوزارة، أن الجيش الأذربيجاني تمكن الأربعاء من تدمير 10 دبابات و6 مدافع من طراز "D-20" ومدفع من طراز "Akatsiya"، إضافة إلى 30 عربة.

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، تم تدمير 260 دبابة وعربة مصفحة للجيش الأرميني، و 277 مدفعية وأنظمة صاروخية، و60 نظام دفاع جوي، و11 منطقة قيادة ومراقبة، و8 مستودعات ذخيرة، ونحو 180 شاحنة ومركبة عسكرية، ونظام دفاع جوي واحد من طراز إس 300.

وتتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، منذ 27 سبتمبر الماضي إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".