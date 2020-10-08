أرمينيا.. إقالة رئيس جهاز الأمن القومي من منصبه

أقال الرئيس الأرميني آرمين سركيسيان، رئيس جهاز الأمن القومي أرغيشتي كرياميان من منصبه، بموجب مرسوم وقعه الخميس.

وأفاد موقع الرئاسة الأرمينية الإلكتروني، أن قرار إقالة كرياميان، جاء بناء على اقتراح رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

ولم توضح الرئاسة الأرمينية الأسباب المتعلقة بإقالة رئيس جهاز الأمن القومي.

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين أرمينيا وأذربيجان، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".