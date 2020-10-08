وزير خارجية أذربيجان يلتقي رؤساء مجموعة "مينسك"

يعتزم وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، لقاء الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأذربيجانية، أن بيراموف سيجري الخميس، زيارة عمل إلى مدينة جنيف السويسرية.

وأضاف البيان أن الغاية من هذه الزيارة هي لقاء الرؤساء المشاركين لمجموعة "مينسك"، وطرح وجهة نظر أذربيجان حول حل النزاع في إقليم "قره باغ."

وتأسست مجموعة "مينسك"، التي تشارك في رئاستها كل من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، عام 1992 بهدف تشجيع أرمينيا وأذربيجان والتوسط بينهما من أجل إيجاد حل سلمي لقضية قره باغ.

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".