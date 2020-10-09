الجيش الأذربيجاني: إصابة قادة في الجيش الأرميني بجروح بليغة

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، استهداف جيشها للفوج الخامس في القوات المسلحة الأرمينية وإصابة قادة بجروح بليغة خلال عمليات الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان الجمعة، استمرار العمليات العسكرية المضادة، الرامية إلى استعادة الأراضي المحتلة.

وأضافت أن اشتباكات عنيفة استمرت منذ أمس وحتى صباح اليوم على طول الجبهة بين البلدين، مشيرة إلى حدوث حالات فوضى بين الوحدات العسكرية الأرمينية وفرار جماعي.

وأشارت أن استهداف مقر الفوج الخامس للقوات المسلحة الأرمينية، نتج عنه إصابة رئيس أركان الفرقة العاشرة صامويل جريجوريان، وقائد وحدات المدفعية أرمان ديرمايان وعدد من الجنود بجروح بليغة.

ولفتت إلى إخلاء الوحدات العسكرية الأرمينية لمواقعهم في مدينة "هانكندي" الأذربيجانية نتيجة القصف الأذربيجاني للأهداف العسكرية، إضافة إلى تحييد عدد كبير من الجنود.

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية.

وردا على الاعتداءات، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير مناطق عديدة من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".