قرغيزستان.. مجهول يطلق النار على سيارة الرئيس السابق للبلاد

أطلق مجهول النار على سيارة الرئيس القرغيزي السابق ألمازبيك أتامباييف، خلال تظاهرة نظمها ضد الرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف، للمطالبة باستقالته.

ونظم أتامباييف التظاهرة في ساحة "آلاتو" وسط العاصمة بيشكك، حيث وقع شجار بين أنصار الرئيسين السابق والحالي.

و تظهر لقطات مصورة ابتعاد الرئيس السابق من مكان التظاهرة بسيارته، وقيام شخص مجهول بإطلاق النار عليها.

وأصابت السيارة رصاصتان إلا أن أتامباييف نجا من الهجوم دون إصابات.

وفي وقت سابق الجمعة، طالب أتامباييف، باستقالة الرئيس جينبيكوف من منصبه، حفاظا على وحدة الشعب القرغيزي.

واعتذر أتامباييف للشعب القرغيزي عن أخطائه خلال فترة حكمه، منتقدا بشدة الرئيس جينبيكوف، خلال كلمته أمام أنصاره.

وفي وقت سابق، أعلن جينبيكوف حالة الطوارئ في العاصمة بيشكك، بسبب الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف بعد الانتخابات العامة.

والثلاثاء، تمكن المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي، من إطلاق سراح أتامباييف من سجن لجنة الأمن القومي.

ومنذ الأحد، يتظاهر أنصار الأحزاب التي لم تتخط العتبة البرلمانية رفضا لنتائج الانتخابات، بدعوى أنها لم تكن نزيهة، وأنه تم شراء الأصوات.