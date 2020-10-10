بعد انتهاكه الهدنة.. أذربيجان تدمر مدرعات للجيش الأرميني

أعلنت أذربيجان، السبت، تدمير عربات مدرعة للجيش الأرميني، عقب انتهاكه الهدنة الإنسانية بين البلدين.

ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، لقطات مصورة تُظهر تدمير عربات مدرعة للجيش الأرميني، من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن الجيش الأرميني ينتهك الهدنة الإنسانية "بشكل سافر".

وأضافت أنه "بالرغم من بدء سريان الهدنة في تمام الساعة 12 بالتوقيت المحلي (تغ +4)، إلا أن الجيش الأرميني شن هجومين في اتجاهي (أغديرة - ترتر)، و(فضولي - جبرائيل)".

وأوضحت الوزارة أن الجيش الأذربيجاني تمكن من إحباط الهجومين، ورد عليهما بالشكل المناسب.

وكانت أذربيجان وأرمينيا توصلتا إلى هدنة إنسانية من أجل تبادل الأسرى وجثث القتلى، حيث دخلت حيز التنفيذ السبت اعتبارا من الساعة 12:00 بتوقيت باكو (تغ+4).

وتوصل الجانبان إلى اتفاق الهدنة، فجر السبت، بعد اجتماع ثلاثي بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا استغرق أكثر من 10 ساعات في موسكو.

وفي 27 سبتمر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية، تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني في قره باغ، بحسب بيانات لوزارة الدفاع الأذربيجانية.