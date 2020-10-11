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إيران.. قتيلان على الأقل إثر انفجار في سوق بـ"الأهواز"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 11.10.2020 13:24
آخر تحديث في 11.10.2020 13:37
إيران.. قتيلان على الأقل إثر انفجار في سوق بـالأهواز

قتل شخصان على الأقل، الأحد، إثر انفجار ناتج عن تسرب غازي في أحد أسواق مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران.

وأظهر شريط مصور تصاعد أدخنة الانفجار الذي أدى أيضا إلى انهيار مبنى من طابقين يقع قرب السوق، بجانب سقوط قتيلين، حسبما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "IRIB" (رسمية).

وأشارت الهيئة أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين في موقع الحادث.

ومنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، شهدت إيران سلسلة حوادث وحرائق غامضة أغلبها وقع قرب منشآت عسكرية ونووية رئيسية، فضلا عن مراكز صناعية ومحطات طاقة، أثارت جميعها شكوكا حول مساعي تخريب متعمد.

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