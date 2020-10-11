حادث سير يودي بحياة 17 شخصا وسط تايلاند

لقى 17 شخصا على الأقل مصرعهم، الأحد، إثر اصطدام قطار بحافلة ركاب، وسط تايلاند.

وقالت السلطات المحلية، إن قطارا اصطدم بحافلة سياحية على متنها 65 راكبا عند عبورها مسار السكة الحديد أثناء هطول الأمطار في منطقة تشاتشيونغساو، على بعد 80 كيلومترا (50 ميلا) شرق بانكوك، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأوضح براثوينج يوكاسيم، رئيس المنطقة، أن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون.

وأضاف: "الأمطار كانت تهطل بغزارة، وربما لم ير سائق الحافلة القطار".

يشار أن ركاب الحافلة كانوا في طريقهم من مقاطعة ساموت براكان إلى معبد بوذي في تشاتشيونغساو لحضور حفل تكريم.