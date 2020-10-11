رغم الهدنة.. قصف أرميني على كنجة الأذربيجانية يوقع 7 شهداء مدنيين

سقط 7 شهداء من المدنيين وأصيب 33 آخرون، في مدينة كنجة الأذربيجانية جراء هجوم صاروخي أرميني.

وأوضحت وزارة الخارجية الأذربيجانية في تغريدة على تويتر، الأحد، أن من بين المصابين أطفال دون سن الـ18 عاما.

وأشارت النيابة العامة الأذربيجانية في بيان، أن القصف الصاروخي أدى إلى تدمير عدد من المباني السكنية، وأن فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث تحت الأنقاض.

وفي تصريح للأناضول قال علي محمدوف أحد الناجين من القصف، إنه تمكن من الخروج من تحت الأنقاض لوحده.

وتابع قائلا: "سمعت دوي انفجار ضخم ثم تهدم المنزل فوق رؤوسنا، ظننت أن زلزالا قد وقع، وبعد ذلك خرجت مع أسرتي من تحت الأنقاض".

وأضاف أن الصاروخ لم يصب منزله بشكل مباشر، بل أصاب منزل جيرانه، وأن داره تهدمت من شدة الانفجار.

وأردف قائلا: "سارعت لمساعدة الجيران وابتعدنا بعد ذلك من المكان المُستهدف".

من جانب آخر، قالت امرأة تقطن المنطقة المستهدفة، إن القصف أسفر عن إصابة ولديها وأمها بجروح في الرأس والأقدام.

واستطردت: "أولادي الآن في المستشفى يتلقون العلاج، لأول مرة في حياتي أعيش مثل هذه الصدمة، ما ذنبنا نحن كي نتعرض لمثل هذه المأساة".

بدوره قال أحد ساكني المنطقة ويدعى إلهام عباسوف، إنه يجب عدم الثقة بوعود أرمينيا حيال وقف إطلاق النار.

وبين أن أذربيجان قبلت بوقف إطلاق النار من منطلق إنساني كي تتيح للجانب الأرميني أخذ جثث قتلاه من أرض المعركة.

وتابع قائلا: "نحن نعمل من منطلق إنساني لكن أرمينيا تقصفنا في أي فرصة تُتاح لها، وهذا الاعتداء يظهر للعيان فاشية الجيش الأرميني".

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين لأسباب إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة، بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ"، ردا على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.