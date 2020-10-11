كوريا الشمالية تكشف النقاب عن أكبر صاروخ متحرك بالوقود السائل على الإطلاق

كشف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن صواريخ جديدة بالستية ضخمة عابرة للقارات، وقال إن "بلاده مستمرة في تعزيز قوتها العسكرية، وهي قوة لا مثيل لها".

وجاءت تصريحات كيم جونغ أون السبت في عرض عسكري كبير أقيم في منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، في العاصمة بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى 75 لحزب العمال الحاكم.

وأكد كيم جونغ أون أنه "لا يريد استخدام القوة العسكرية ضد أحد، لكن الدولة تواصل تطويرها لحماية نفسها".

ويأتي الحدث في سياق داخلي مثقل للغاية، خاصة بسبب وباء كوفيد-19 وسلسلة أعاصير تسببت بأضرار كبيرة في هذا البلد الخاضع لعقوبات قاسية.

كما لم تتم دعوة أي وسيلة إعلامية أجنبية خلافا للعروض السابقة، وتم إغلاق العديد من السفارات بسبب القيود الصحية، الأمر الذي جعل عدد المراقبين الأجانب محدودا.

ولدى حديثه عن الصعوبات التي مرت بها البلاد، بكى زعيم كوريا الشمالية، قائلاً إن "بلاده لديها صفر إصابات لفيروس كورونا".

كما أعرب كيم عن أسفه وشكره للشعب الكوري الشمالي، في إشارة إلى المصائب التي تعرضت لها كوريا الشمالية خلال العام الجاري.

وخلال حديثه، بدا أن كيم جونغ أون قد تأثر واختنق بالبكاء وخلع نظارته وتوقف للحظة، فيما كان البعض في الحشد يبكون أيضًا.

وقال كيم جونغ إنه يأسف للجنود الذين اضطروا للعمل في مشاريع إعادة الإعمار، بعد أضرار أعاصير وفيضانات شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة.

وأضاف أنه يتمنى أن تتغلب كوريا الجنوبية على فيروس كورونا، قائلا: "أتمنى الصحة الجيدة لجميع الناس في أنحاء العالم الذين يكافحون علل الفيروس الشرير".

وفي رسالة أكثر مرونة نحو كوريا الجنوبية، قال زعيم كوريا الشمالية: "نأمل في أن يأتي اليوم الذي نمسك فيه بأيدي بعضنا".