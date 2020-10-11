نائب علييف: أرمينيا ترتكب جرائم حرب باستهداف المدنيين

قال نائب الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، إن أرمينيا تجاهلت اتفاق وقف إطلاق النار وارتكبت جريمة حرب باستهدافها مناطق مأهولة بالمدنيين في مدينة كنجه.

وأكد حاجييف في تغريدة على تويتر، الأحد، أن أرمينيا ارتكبت جريمة حرب باستهدافها المدنيين في كنجه.

وأشار إلى استمرار سياسة إرهاب الدولة التي تمارسها أرمينيا ضد أذربيجان، مشيرا أن بقاء حكومة يريفان دون عقاب سيشجعها على ارتكاب مزيد من جرائم الحرب.

ووصف حاجييف، هجوم أرمينيا على المدنيين بـ"الهمجي"، داعيا إلى ردع الجيش الأرميني.

وتابع قائلا: "استهداف المدنيين في المناطق البعيدة عن خط المواجهة، جريمة حرب، وهذا مظهر من مظاهر التصرفات غير الأخلاقية للحكومة الأرمينية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية مقتل 7 مدنيين في كنجه في قصف صاروخي أرميني، رغم الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين لأسباب إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو الجمعة، بين وزارء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ"، ردا على هجوم للجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وضمن هذه العملية تمكن الجيش الأذربيجاني من تحرير مدينة جبرائيل وبلدة هدروت وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.