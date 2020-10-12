بدء عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الطاجيكستانية

بدأت السلطات المختصة في طاجيكستان عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، بعد انتهاء التصويت.

وانتهت عملية التصويت عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بختيار خدایارزاده، في تصريحات صحفية، إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 70.71 في المئة عند الساعة الثالثة.

وأشار خدایارزاده إلى عدم تلقي اللجنة شكاوى حول وجود انتهاكات خلال الانتخابات التي يتوقع الإعلان عن نتائجها الأولية غدًا.

وتنافس في الانتخابات زعيم حزب الفلاحين رستم لطيف زاده، وزعيم الحزب الاشتراكي عبد الحليم غفار زاده، إلى جانب زعيم حزب الإصلاحات الاقتصادية رستم رحمت زاده، وزعيم الحزب الشيوعي معراج عبد اللاييف، إضافة إلى رئيس البلاد، إمام علي رحمن، مرشحا عن حزب الشعب الديمقراطي الحاكم.

وبحسب القوانين الانتخابية في البلاد، تعتبر النتائج مقبولة في حال تجاوزت نسبة المشاركة 50 بالمئة، وسيحسم المرشح الفائز الانتخابات حال حصوله على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وجرت عملية التصويت وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا، كإجبار الناخبين على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، وقياس درجة حرارتهم.

وتابع سير العملية الانتخابية أكثر من 200 صحفي و150 مراقبا دوليا من مختلف المنظمات الدولية كمنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويحدد الدستور الطاجيكي مدة الولاية الرئاسية بـ7 سنوات، وقد فاز في آخر دورة الرئيس إمام علي رحمن في انتخابات 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وحصل فيها على 83.92 بالمئة من أصوات الناخبين.