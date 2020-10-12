عمران خان يتهم الهند بإشعال "صراع طائفي" في باكستان

حمّل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهند مسؤولية اغتيال رئيس "جامعة فاروقي"، مولانا محمد عادل خان، واتهم إدارة نيودلهي بإشعال "صراع طائفي" في البلاد.

وأدان رئيس الوزراء بشدة مقتل عادل خان في تغريدة، الاثنين، مشيرا إلى أن الهند حاولت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قتل علماء من مختلف الفئات من أجل إحداث صراع طائفي في البلاد.

وذكر بأنهم منعوا وقوع أحداث مماثلة خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن القوات الأمنية ستقوم بإلقاء القبض على المسؤولين عن مقتل عادل خان.

من جانبه أعرب الرئيس الباكستاني عارف علوي إلى جانب قادة وسياسيين آخرين، عن أسفهم لنبأ مقتل عادل خان.

وربطت وسائل إعلام محلية مقتل عادل خان، بمحاولة اغتيال العالم "مفتي تقي عثماني" العام الفائت، ولفتوا إلى أن الشخص أو المجموعة المسؤولة عن الاغتيال هي ذاتها في الحادثتين.

وفي 22 مارس / آذار 2019، نجى القاضي السابق بالمحكمة الشرعية الباكستانية تقي عثماني من هجوم مسلح على سيارته، بينما فقد حارسه الشخصي حياته.

وتعرض عادل خان وسائقه، مساء السبت 10 أكتوبر / تشرين الأول، بينما كانا داخل سيارته في أحد الشوارع المزدحمة بكراتشي، لهجوم من قبل مسلح كان على متن دراجة نارية.

وفقد السائق حياته في مكان الحادثة، في حين توفي عادل خان بعد نقله إلى المستشفى.