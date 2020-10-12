في إجراء انتقامي... موسكو تطرد دبلوماسيين بلغاريين

أعلنت روسيا طرد دبلوماسيين بلغاريين في موسكو وأنهما "شخصين غير مرغوب فيهما"، وفق بيان لوزارة الخارجية الروسية الاثنين.

وأوضحت الخارجية الروسية في البيان نُشر أن "هذه الخطوة هي إجراء مواز في مواجهة القرار غير المبرر للسلطات البلغارية بطرد مساعدين في الممثلية التجارية الروسية في صوفيا في ايلول/سبتمبر" الماضي.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت السفير البلغاري في موسكو اتاناس كريستين لإبلاغه بالقرار.

وكانت وزارة الخارجية البلغارية أعلنت في 23 ايلول/سبتمبر أنها ستطرد الدبلوماسيَين الروسيَين اللذين تقول موسكو إنهما يعملان في بعثتها التجارية.

وأكّدت موسكو حينها أنّها ستعلن إجراءات انتقامية.

وذكرت النيابة العامة البلغارية أن الروسيين كانا يبحثان عن معلومات سرية حول خطط التحديث العسكري منذ عام 2016.

والعلاقات السياسية والاقتصادية وثيقة تقليديا بين موسكو وبلغاريا، عضو حلف شمال الأطلسي منذ 2004 والاتحاد الأوروبي منذ 2007، لكن تشهد قضايا التجسس التي تورط فيها مواطنون روس ارتفاعا.

كانت بلغاريا منحازة لمعسكر الاتحاد السوفياتي السابق ولا زالت تملك ترسانة واسعة من الأسلحة السوفياتية.

ووجهت السلطات البلغارية غيابياً اتهامات لثلاثة مواطنين روس بشأن محاولة تسميم عام 2015 لمصنّع أسلحة بلغاري يدعى إميليان غيبريف وابنه ومساعد لهما.