أفغانستان.. مقتل 3 من قوات الأمن إثر هجمات في العاصمة كابل

قتل 3 عناصر من قوات الأمن الأفغاني إثر إطلاق نار وانفجارين في العاصمة كابل، خلال اليوم الأخير، بحسب إعلام محلي.

وقالت قناة طلوع نيوز الأفغانية إن مسلحين أطلقوا النار على طبيب عسكري وأردوه قتيلا في منطقة باغرامي، بكابل.

وأضافت أن عنصر أمن قتل أيضا في تفجير عبوة ناسفة بمنطقة باغمان، حيث استهدفت سيارته، صباح الثلاثاء.

وأوضحت القناة أن عبوة ناسفة قتلت ضابطا في الجيش وأصابت آخر، في وقت متأخر الإثنين، بالعاصمة كابل.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، أشارت القناة الأفغانية إلى أن عمليات السطو المسلح فى كابل زادت في الآونة الأخيرة.